В Киеве эпично горели автомобили: опубликовано видео

Главное: На окраине Киева горели автомобили. Появилось видео инцидента.

Детали: Минувшей ночью в ЖК «Львовский» (Петропавловская Борщаговка) горели автомобили. Уже опубликовано видео огненного ЧП на окраине Киева.

Как сообщает dtp.kiev.ua, тут неизвестный подожгли BMW, после чего пламя перекинулось на соседние две машины.

Отмечается также, что из-за припаркованных автомобилей у спасателей возникли проблемы с проездом к месту пожара.

По предварительным данным никто не пострадал.

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