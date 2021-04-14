В Египте пассажиры автобуса сгорели заживо после столкновения с бензовозом

Главное: В Египте на трассе Асьют — Красное море пассажирский автобус столкнулся с фурой с нефтепродуктами и загорелся. В результате аварии погибли 20 человек, трое получили ранения.

Детали: В Египте пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем с нефтепродуктами на трассе Асьют — Красное море и загорелся. Об этом сообщает издание El Balad со ссылкой на Минздрав страны.

В результате аварии погибли 20 человек, еще трое получили ранения.

По данным издания, водитель автобуса, ехавший из Каира в Сохаг не заметил остановившийся из-за неисправности грузовик и на большой скорости врезался в него. В результате столкновения загорелись оба транспортных средств — автобус выгорел полностью.

Как сообщают местные паблики в соцсетях, после того как автобус потушили, оттуда выносили обгоревшие останки людей.

На место происшествия выехал губернатор провинции Асьют Исам Саад для руководства спасательными работами, в которых было задействовано более 30 бригад скорой помощи.

Движение на междугородной трассе из-за ДТП заблокировано, автомобили перенаправляют по другим дорогам.

20 وفاة والجثث تفحمت..لحظة اشتعال النار في أوتوبيس الركاب في حادث صحراوي أسيوط pic.twitter.com/ADMXK6wdlm — مصراوي (@masrawy) April 14, 2021

В тему: 18 января 2018 года в Актюбинской области в Казахстане прямо на трассе вспыхнул пассажирский автобус. В огне погибли 52 человека.

В марте 2018 года на севере Турции в провинции Османджик сгорел пассажирский автобус с людьми. Автобус, направлявшийся из Стамбула в Токат врезался в припаркованный на обочине грузовик.