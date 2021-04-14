Далай-лама сделал неожиданное заявление по поводу женщин

Главное: Далай-лама рассказал, что думает о женщинах. Он считает, что они должны управлять миром.

Детали: Лидер буддистов Тибета Далай-лама рассказал, что думает о женщинах. Он провел общение в режиме онлайн.

Так, буддист заявил следующее: «По мнению ученых, женщины более сострадательны по своей природе. Сегодня для достижения мира на планете нужно, чтобы женщины играли более активную роль в обществе, брали на себя больше задач в деле продвижения сострадания».

Он добавил: «В мире уже есть замечательные женщины-руководители. И если бы среди мировых лидеров было больше женщин, наш мир находился бы в большей безопасности».

Далай-лама сказал: «Раньше в управлении доминировали мужчины, а женщины стояли на ступеньку ниже. Это устаревшее, отсталое мышление. Нужно изменить этот образ мышления, заставляющий свысока смотреть на женщин. Изменить его можно только с опорой на образование».

Кроме этого он считает: «У мужчин и женщин нет различий в интеллектуальных способностях и все люди обладают равными правами. Нам необходимы осознание единства всего человечества и любящая доброта. Мужчинам нужны женщины, а женщинам нужны мужчины - значит, мы должны быть равными».

Также буддист отметил: «Если институт Далай-лам сохранится, то в будущем Далай-лама может родиться женщиной».

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