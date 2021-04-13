Появилось видео драки школьниц в Запорожье

Главное: В Запорожье одна школьница избила другую. Причиной стала ревность.
Детали: Крайне неприятный инцидент произошел в Запорожье. Тут пятнадцатилетняя школьница избила тринадцатилетнюю девочку.
Как сообщают местные СМИ, причиной конфликта стала ревность к парню.
Отметим, что за происходящим беспределом наблюдали другие дети, которые не пытались разнять дерущихся и даже смеялись, комментируя происходящее.
Полиция уже установила участников побоища. Идет следствие.
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