Появилось видео драки школьниц в Запорожье

Главное: В Запорожье одна школьница избила другую. Причиной стала ревность.

Детали: Крайне неприятный инцидент произошел в Запорожье. Тут пятнадцатилетняя школьница избила тринадцатилетнюю девочку.

Как сообщают местные СМИ, причиной конфликта стала ревность к парню.

Отметим, что за происходящим беспределом наблюдали другие дети, которые не пытались разнять дерущихся и даже смеялись, комментируя происходящее.

Полиция уже установила участников побоища. Идет следствие.

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