Североирландский футболист забил поистине уникальный гол

Главное: Уникальный гол был забит в чемпионате Северной Ирландии. Футболист отличился с сорока метров, пробив головой.

Детали: Очень необычный гол был забит в чемпионате Северной Ирландии. Тут команда «Гленторан» разгромила «Дангэннон Свифтс» со счетом 3-0.

Два мяча на свой счет записал нападающий Рори Доннелли, один из них – головой, пробив метров с сорока.

Отметим, что ворота гостей защищал 43-летний Рой Кэрролл, за плечами которого не только 45 матчей за национальную сборную Северной Ирландии, но и опыт выступлений за «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм».

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