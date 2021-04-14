В Одессе водитель маршрутки избил «зайца»

Главное: На одной из остановок общественного транспорта в Одессе произошло ЧП. Там водитель маршрутки избил пассажира, который отказался платить за проезд 7 гривен.

Детали: В Одессе на одной из остановок общественного транспорта водитель маршрутки устроил драку с пассажиром. Соответствующее видео опубликовано в группе «Вартові Еспресо» в Facebook.

По словам очевидцев, пассажир якобы не заплатил за проезд.

«В Одессе водитель маршрутки решил настучать по голове пассажиру, который отказался платить за проезд 7 гривен», — сказано в подписи к опубликованному видео.

На снятых кадрах видно, что драка происходит на проезжей части, рядом с пешеходным переходом. Пассажир пытается отбиваться от водителя и даже сам на него нападает, но после захвата со стороны более крупного противника падает на асфальт.

В тему: В январе минувшего года в Харькове водитель троллейбуса избил пассажиров монтировкой.