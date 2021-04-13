Опубликовано видео с места ДТП в Перу, в котором погибли десятки людей

Главное: В Перу перевернулся автобус. Жертвами аварии стали десятки людей.

Детали: Не менее 22 людей погибли в Пару. В Андах перевернулся автобус.

При этом пострадали более десятка человек.

Полиция выяснила, что машина ехала с превышением скорости: водитель потерял управление на плохой дороге, после чего автобус вылетел с нее.

Уточняется, что машина везла людей, которые проголосовали на проходивших выборах президента и парламента страны.

Видео с места ДТП:

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