Опубликовано видео с места ДТП в Перу, в котором погибли десятки людей

Главное: В Перу перевернулся автобус. Жертвами аварии стали десятки людей.
Детали: Не менее 22 людей погибли в Пару. В Андах перевернулся автобус.
При этом пострадали более десятка человек.
Полиция выяснила, что машина ехала с превышением скорости: водитель потерял управление на плохой дороге, после чего автобус вылетел с нее.
Уточняется, что машина везла людей, которые проголосовали на проходивших выборах президента и парламента страны.
Видео с места ДТП:
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