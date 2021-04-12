В Харькове горела маршрутка с людьми

Главное: Маршрутка с людьми внутри горела в Харькове. Появилось видео с места ЧП.
Детали: Утром понедельника, 12 апреля, в Харькове на пересечении проспекта Науки и улицы 23 Августа прозошло ЧП. Тут загорелась маршрутка, внутри которой находились люди.
К счастью, пассажиры успели вовремя выбежать из машины, поэтому никто не пострадал.
Причиной инцидента называют короткое замыкание электросети или топливной системы.
Известно, что при возгорании салон заполнило дымом.
Видео:
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