В Харькове горела маршрутка с людьми

Главное: Маршрутка с людьми внутри горела в Харькове. Появилось видео с места ЧП.

Детали: Утром понедельника, 12 апреля, в Харькове на пересечении проспекта Науки и улицы 23 Августа прозошло ЧП. Тут загорелась маршрутка, внутри которой находились люди.

К счастью, пассажиры успели вовремя выбежать из машины, поэтому никто не пострадал.

Причиной инцидента называют короткое замыкание электросети или топливной системы.

Известно, что при возгорании салон заполнило дымом.

Видео:

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