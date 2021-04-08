Появилось впечатляющее видео, как весь Израиль замер в память о жертвах Холокоста

Главное: В Израиле почтили память жертв Холокоста. Вся страна замерла на две минуты.

Детали: В четверг, 8 апреля, в Израиле вспоминали жертв Холокоста, в котором погибли шесть миллионов евреев во всем мире. Вся страна замерла в память о тех людях на две минуты.

При этом в городах звучали сирены.

На кадрах видно, что буквально весь Израиль остановился на это время, чтобы вспомнить о погибших.

Произошло это в десять утра по местному времени.

Встал также транспорт.

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