Преступник украл из маршрутки Ровно-Киев почти 1,5 млн гривен и пытался закопать их в лесу

Главное: Правоохранители задержали злоумышленника, который украл из автобуса 1,4 млн гривен. Деньги были в пакете, который местный житель передал в столицу через водителя.

Детали: В Житомирской области злоумышленник украл из маршрутного автобуса пакет, в котором находились 1,4 млн гривен, переданный жителем Ровно в Киев. Как сообщает ТСН, это случилось после того, как водитель на несколько минут покинул кабину.

Похититель скрылся на автомобиле, но пассажиры маршрутки успели записать его номер и подняли крик. Полицейские задержали вора приблизительно через полчаса, когда он прятал украденное в лесополосе.

Деньги вернули владельцу.

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