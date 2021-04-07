Электричка Днепр – Кривой Рог протаранила машину полиции

Главное: Электричка Днепр – Кривой Рог врезалась в полицейский автомобиль. Опубликовано видео с места ДТП.
Детали: Электричка Днепр – Кривой Рог врезалась в полицейскую машину. Опубликовано видео с места инцидента.
Как пишет «Днепр Оперативный», ДТП произошло в минувший вторник, 6 апреля.
Сообщается, что пригородный поезд протаранил автомобиль копов на неохраняемом железнодорожном переезде со звуковой сигнализацией на перегоне Верховцево-Кривой Рог.
Информируется: «По предварительным данным, водитель полицейского авто выехал на переезд, не убедившись в безопасности движения».
Никто не пострадал.
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