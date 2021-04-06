Киевляне вынуждены стоять в огромных очередях, чтобы получить заветный пропуск на проезд

Главное: В соцсетях опубликовали видео огромной очереди, которая образовалась за получением спецпропусков для проезда в общественном транспорте Киева. При этом люди не могут соблюдать противоэпидемические нормы из-за ограниченного пространства.

Детали: Жители Киева вынуждены выстаивать длинные очереди, чтобы получить специальный пропуск для проезда в общественном транспорте во время локдауна. Как сообщается на странице сообщества «Киев оперативный» в Facebook, некоторые ждут документа уже вторые сутки.

Утверждается, что очереди растянулись на несколько этажей вверх и лестничные площадки здания на ул. Бассейной полностью заняты толпой.

В подтверждение опубликовано видео, на котором можно видеть множество людей, не способных соблюдать социальную дистанцию в ограниченном пространстве.

В тему: 5 апреля 2021 года в Киеве начали действовать более строгие ограничения карантина из-за критической ситуации, сложившейся с коронавирусом. В частности, весь общественный транспорт и метро работает по специальным пропускам, которые можно получить в городской или районной администрации работникам критической инфраструктуры.

По словам городского головы Виталия Кличко, это связано с низкими темпами вакцинации от коронавируса и советами Института Коха в Германии.

6 апреля 2021 года начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский сообщил, что на сегодняшний день Департаментом транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации работникам критической инфраструктуры выдано 437 тыс. спецпропусков, по которым киевляне могут пользоваться общественным транспортом.