Главное: Житель Киева в прямом эфире телеканала «Украина 24» назвал его владельца, бизнесмена Рината Ахметова, «петухом».

Детали: Во вторник, 6 апреля, в прямом эфире телеканала «Украина 24» киевлянин во время трансляции программы «Утро чемпионов» назвал владельца «Медиа группы Украина» Рината Ахметова «петухом». Как сообщает focus.ua, на канале в YouTube видео оперативно заблокировали, однако пользователи социальных сетей успели записать фрагмент.

В нем корреспондентка Лейла Мамедова совместно с другими ведущими телеканала обсуждают возможность передвижения по Киеву в условиях ограничения передвижения граждан в общественном транспорте без помощи служб такси. При этом в кадре журналистка находилась на велосипеде.

Когда она спросила проезжавшего мимо мужчину, почему он выбрал для передвижения по столице именно этот вид транспорта, тот ответил: «Потому что Ахметов — петух».

После этого прохожий как ни в чем не бывало продолжил движение. Мамедова не растерялась и продолжила говорить о плюсах передвижения на велосипеде в весеннее время года.

Видео фрагмента публикует канал POLITICAL VIDEOS в YouTube:

В тему: 5 апреля 2021 года в Киеве начали действовать более строгие ограничения карантина из-за критической ситуации, сложившейся с коронавирусом. В частности, весь общественный транспорт и метро работает по специальным пропускам, которые можно получить в городской или районной администрации работникам критической инфраструктуры.

При этом с самого утра город стал в огромных пробках.

6 февраля транспортный коллапс повторился.

По словам городского головы Киева Виталия Кличко, это связано с низкими темпами вакцинации от коронавируса и советами Института Коха в Германии.