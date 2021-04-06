Опубликовано видео убийства в селе под Киевом

Главное: Под Киевом произошло убийство. Полиция публикует его видео.

Детали: В селе Круглик под Киевом произошло убийство. Правоохранители уже опубликовали его видео.

Сообщается, что преступление произошло в прошлую субботу, 3 апреля.

Полиция информирует, что тут на собственной даче убили 41-летнего жителя Киева.

Было установлено, что «25-летний парень нанес около пятнадцати ударов отверткой и пять ножевых ранений мужчине, который пригласил его для интимного массажа».

Выяснилось, что жертва договорился со своим будущим убийцей о массаже за вознаграждение в пятьсот гривен.

В МВД отмечают, что «после убийства подозреваемый взял деньги и мобильный телефон хозяина дома и скрылся».

Установить личность убийцы и задержать его удалось менее чем за сутки. Он тоже оказался жителем украинской столицы и уже признал свою вину.

Видео 18+

В тему: В Киеве водитель двумя ударами убил пешехода, которого не пропустил на переходе.