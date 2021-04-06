Инсайдер показал iPhone 13 Pro

Главное: Стало понятно, как будет выглядеть iPhone 13 Pro. Ожидаются некоторые изменения в дизайне.

Детали: Инсайдер Mac Otakara показал, как будет выглядеть iPhone 13 Pro. Представлено видео с 3D-макетом грядущей новинки.

Сообщается: «Основным изменением станет уменьшение экранного выреза, за который нередко ругали Apple. В нем скрываются датчики Face ID для сканирования лица и фронтальная камера».

Информируется, что его площадь сильно сократили – он будет уже почти на сантиметр, благодаря чему увеличилась полезная площадь экрана.

В самой Apple обещают, что покажут «трубку» в сентябре этого года. Ожидается, что к ней готовят платформу A15 Bionic, а также экран с высокой герцовкой.

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