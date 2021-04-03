В Запорожье женщина купила колбасу с червями внутри (видео 18+)

Главное: Жительница Запорожья купила дорогущую колбасу с «сюрпризом». Внутри были черви длинной с полпальца.

Детали: В Запорожье местная жительница купила колбасу с «живностью» внутри. Между кусочков мяса были большие личинки и черви. Фото и видео женщина опубликовала на своей странице в Facebook.

«Купила вчера колбасу. Палка стоит почти 300 гривен. Дома, когда начала резать, то просто офигела. Отвращение от колбасы на всю жизнь гарантировано после такого», — написала женщина.

По ее словам, внутри колбасы черви «длиной с половину пальца».

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

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