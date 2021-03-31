Главное: Грете Тунберг установили памятник. Его открыли в Англии.

Детали:18-летней шведской эко-активистке Грете Тунберг установили бронзовый памятник в полный рост. Произошло это в Англии.

Статуя появилась на территории университета Уинчестера. Его автором стала британка Кристин Чарльзворт.

Памятник стоит 24 тысячи фунтов стерлингов.

Судя по дискуссиям в социальных сетях, подобная идея руководства университета понравилась далеко не всем местным студентам, которые считают, что такой расход средств во время пандемии COVID-19 – не самая лучшая идея.

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