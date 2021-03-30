Стала известна судьба одесской Юморины

Главное: В Одессе не будут проводить Юморину. Фестиваль сорвал коронавирус.

Детали: Из-за пандемии коронавируса фестиваль Юморина в этом году в Одессе не состоится. Он этом сообщила директор департамента культуры и туризма городского совета Татьяна Маркова.

Чиновница поведала: «Мы планировали организовать в городе 3D-фотозони, специальные шариковые проекты, флешмобы, но не получилось из-за красной зоны карантина».

Напомним, что фестиваль юмора и сатиры традиционно проходил в Одессе 1 апреля.

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