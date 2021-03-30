В Минздраве рассказали, когда придется вводить полный локдаун в стране

Главное: До 15 апреля в Украине прогнозируется рост заболеваемости коронавирусом. Но полного локдауна избежать вполне реально.

Детали: Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в Минздраве прогнозируют рост заболеваемости COVID-19 минимум до 15 апреля. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

«Мы имеем 11 областей сегодня в „красном“ уровне. Приближаются новые области также в „красный“ уровень. Стоит ли вводить общегосударственный карантин, жесткие противоэпидемические ограничения? Пока система здравоохранения справляется с нагрузкой», — рассказал Ляшко.

По его словам, проблемы есть в Житомирской и Черновицкой областях. Там создана комиссия, которая будет проверять соблюдение карантинных ограничений.

Ляшко отметил, что противоэпидемические ограничения нужно соблюдать локально.

«С цифрами 24 тысячи и немножко больше мы проходим без общегосударственного карантина, полного локдауна. Система здравоохранения сейчас не такая, как была в марте 2020 года. Мы говорим, что не будем вводить жесткие карантинные ограничения, пока система не будет приближаться к коллапсу», — подчеркнул он.

В тему: Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине могут делать до 4 млн прививок от коронавируса в месяц. Правда, для этого нужно, чтобы были выполнены все запланированные поставки вакцины.