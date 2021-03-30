Появилось видео, как француз проплыл подо льдом 120 метров на одном дыхании

Главное: Француз проплыл подо льдом 120 метров. Сделал он это на одном дыхании.

Детали: 36-летний французский спортсмен Артур Гарен-Боэри установил мировой рекорд по фридайвингу подо льдом. Отметим, что он является пятикратным чемпионом мира в данной дисциплине.

На соревнованиях в Финляндии на озере Соннанен он проплыл подо льдом 120 метров, сделав это на одном дыхании. На преодоление дистанции ушло около трех минут.

Отмечается, что француз сделал это без ластов и перчаток.

Предыдущий рекорд принадлежал чеху Давиду Венцлю, который проплыл 80,9 метра минувшей зимой.

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