Появилось видео, как француз проплыл подо льдом 120 метров на одном дыхании

Главное: Француз проплыл подо льдом 120 метров. Сделал он это на одном дыхании.
Детали: 36-летний французский спортсмен Артур Гарен-Боэри установил мировой рекорд по фридайвингу подо льдом. Отметим, что он является пятикратным чемпионом мира в данной дисциплине.
На соревнованиях в Финляндии на озере Соннанен он проплыл подо льдом 120 метров, сделав это на одном дыхании. На преодоление дистанции ушло около трех минут.
Отмечается, что француз сделал это без ластов и перчаток.
Предыдущий рекорд принадлежал чеху Давиду Венцлю, который проплыл 80,9 метра минувшей зимой.
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