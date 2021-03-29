Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС

Главное: Китай «бьет горшки» с американцами и Евросоюзом. Мир находится на пороге большого геополитического передела.

Детали: США осуждают санкции Китая против двух комиссаров Комиссии США по международной религиозной свободе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 27 марта, его заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Попытки Пекина запугать и заставить замолчать тех, кто выступает в защиту прав человека и основных свобод, лишь способствуют усилению международного контроля над продолжающимся геноцидом и преступлениями против человечности в Синьцзяне. Мы солидарны с Канадой, Великобританией, ЕС и другими партнерами и союзниками по всему миру и призываем КНР положить конец нарушениям прав человека и злоупотреблениям в отношении преимущественно мусульманских уйгуров и членов других этнических и религиозных групп меньшинств в Синьцзяне и освободить произвольно задержанных», — заявил госсекретарь.

Это заявление последовало после того, как 22 марта Евросоюз ввел санкции против 11 лиц и четырех организаций из разных стран за нарушения прав человека и злоупотребление ими. Китай ответил на персональные санкции Евросоюза своими мерами против политиков и официальных лиц ЕС.

Вслед за ЕС санкции ввели США, Великобритания и Канада. 27 марта Китай ввел ответные санкции против США и Канады.

Эксперты говорят о том, что мир сейчас находится на пороге большого геополитического передела. С одной стороны — Китай, который сближается с Россией. С другой — США, Великобритания и ЕС. И это лишь начало противостояния и нового передела мира.

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