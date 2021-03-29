Контейнеровоз, застрявший в Суэцком канале, сняли с мели

Главное: В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given. В пробке до сих пор стоят 369 судов.

Детали: Спасательные команды сняли с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given. Впрочем, пока не уточняется, как скоро восстановится движение по водной артерии, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Inchcape Shipping, которая занимается морскими перевозками.

По информации Al Arabiya, из-за контейнеровоза Ever Given, который сел на мель, в пробке оказалось 369 судов, в том числе 25 нефтетанкеров.

Глава управления этой водной магистрали Египта Усама Рабиа отметил, что застрявшие суда могут получить скидки от властей страны на прохождение канала после его разблокировки.

«Мы круглосуточно работаем, чтобы сдвинуть контейнеровоз, который сел на мель. Мы не исключаем также третьего сценария, когда придется снижать груз судна. Но этот сценарий очень сложен и требует много времени», — заявил он.

Контейнеровоз водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом.

В тему: 23 марта судно перегородило одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла.

Названа впечатляющая сумма, которую мировая торговля теряет из-за затора в Суэцком канале.