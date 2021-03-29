Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Контейнеровоз, застрявший в Суэцком канале, сняли с мели

Контейнеровоз, застрявший в Суэцком канале, сняли с мели

Александр Панько
29.03.21 10:01
662
Контейнеровоз, застрявший в Суэцком канале, сняли с мели

Главное: В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given. В пробке до сих пор стоят 369 судов.

Детали: Спасательные команды сняли с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given. Впрочем, пока не уточняется, как скоро восстановится движение по водной артерии, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Inchcape Shipping, которая занимается морскими перевозками.

По информации Al Arabiya, из-за контейнеровоза Ever Given, который сел на мель, в пробке оказалось 369 судов, в том числе 25 нефтетанкеров.

Глава управления этой водной магистрали Египта Усама Рабиа отметил, что застрявшие суда могут получить скидки от властей страны на прохождение канала после его разблокировки.

«Мы круглосуточно работаем, чтобы сдвинуть контейнеровоз, который сел на мель. Мы не исключаем также третьего сценария, когда придется снижать груз судна. Но этот сценарий очень сложен и требует много времени», — заявил он.

Контейнеровоз водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом.

В тему: 23 марта судно перегородило одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла.

Названа впечатляющая сумма, которую мировая торговля теряет из-за затора в Суэцком канале.

Тэги: судно, мир, экономика, корабль, пробка, Суэцкий канал

Комментарии

Статьи

26.03.21 09:32

Атака клонов: американская автоматическая винтовка М16

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
29.03.21 11:00

Украинская земля: содрать кожу, продать и изнасиловать

Автор: Наина Кравец

Дайджест

В ОПЗЖ обыски. «Батькивщине» и «Свободе» приготовиться?
28.03.21 19:36

В ОПЗЖ обыски. «Батькивщине» и «Свободе» приготовиться?

Автор: «Капитал»

Выбор редакции
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских? (обновлено)
«Масонский заговор» Насти Каменских? (обновлено)
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
29.03.21 11:48

Красная COVID-зона в Украине пополнилась еще одной областью
29.03.21 11:11

Стало известно, когда украинцы обретут коллективный иммунитет от коронавируса. И какую цену за это заплатят
29.03.21 10:44

В Минздраве обещают украинцам еще одну вакцину от коронавируса
29.03.21 10:33

Жертвами пожара в Днепропетровской области стали две женщины и мужчина
29.03.21 10:21

Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
29.03.21 10:01

Контейнеровоз, застрявший в Суэцком канале, сняли с мели
29.03.21 09:49

На Аляске погиб самый богатый человек Чехии
29.03.21 09:32

Эксперты проанализировали шансы Шевы разгромить Казахстан
29.03.21 09:16

Стало известно, когда в ЕС введут паспорта вакцинации
29.03.21 09:11

COVID-19 убил в Украине еще 178 человек
29.03.21 11:11

Стало известно, когда украинцы обретут коллективный иммунитет от коронавируса. И какую цену за это заплатят
29.03.21 10:44

В Минздраве обещают украинцам еще одну вакцину от коронавируса
29.03.21 10:21

Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
29.03.21 10:01

Контейнеровоз, застрявший в Суэцком канале, сняли с мели
29.03.21 09:11

COVID-19 убил в Украине еще 178 человек
28.03.21 23:59

Отбор на ЧМ-2022: Украина нелепо теряет победу в матче с Финляндией
28.03.21 15:50

Украинцев предупредили о подорожании важного продукта
28.03.21 10:11

В Минздраве признали, что обделались с вакцинацией по полной программе
27.03.21 14:18

В ВОЗ скоро расскажут правду о происхождении коронавируса
27.03.21 09:52

В Минздраве дали пугающий «коронавирусный» прогноз
27.03.21 09:52

В Минздраве дали пугающий «коронавирусный» прогноз
28.03.21 10:11

В Минздраве признали, что обделались с вакцинацией по полной программе
28.03.21 08:57

Следующим премьером Великобритании может стать индус
28.03.21 12:28

Броницкая: Если бы запустили производство «Спутник V», как договорился Медведчук, то уже начали бы вакцинацию своей вакциной
27.03.21 18:17

Власть продолжает раскручивать маховик политических репрессий – Василий Нимченко
28.03.21 15:50

Украинцев предупредили о подорожании важного продукта
27.03.21 15:45

Предстоятель УПЦ рассказал, почему христианину важно посещать храм
27.03.21 14:18

В ВОЗ скоро расскажут правду о происхождении коронавируса
27.03.21 10:08

Как оказалось, африканские слоны могут исчезнуть
28.03.21 17:30

Тысячи верующих УПЦ отметили Собор всех преподобных отцев Киево-Печерских
Фото и Видео
Жертвами пожара в Днепропетровской области стали две женщины и мужчина
Жертвами пожара в Днепропетровской области стали две женщины и мужчина
Жертвами пожара в Днепропетровской области стали две женщины и мужчина
Жертвами пожара в Днепропетровской области стали две женщины и мужчина
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Контейнеровоз, застрявший в Суэцком канале, сняли с мели
Контейнеровоз, застрявший в Суэцком канале, сняли с мели
Китайцы показали уникальные фотографии Марса
Китайцы показали уникальные фотографии Марса
В Египте столкнулись два поезда. Много погибших и раненных
В Египте столкнулись два поезда. Много погибших и раненных
Погребинский: У Зеленского Бога нет и президентом он больше не станет
Погребинский: У Зеленского Бога нет и президентом он больше не станет
Появилось видео болезненного инцидента с участием известного норвежского спортсмена
Появилось видео болезненного инцидента с участием известного норвежского спортсмена
В Измаиле неадекват бросался на людей с пистолетом
В Измаиле неадекват бросался на людей с пистолетом
Загадочное свечение озадачило жителей США
Загадочное свечение озадачило жителей США
Смертельный торнадо в США: опубликовано видео последствий
Смертельный торнадо в США: опубликовано видео последствий
fraza.com
Новости блогосферы
25.03.21 08:59

Про украинскую недоэкономику: хватит нас пугать Аргентиной с Турцией
17.03.21 09:05

Сбываются самые мрачные пророчества Оруэлла...
16.03.21 15:10

Китай вытер ноги об Украину
15.03.21 10:37

Реквием по украинскому чернозему

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.