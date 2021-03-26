Загадочное свечение озадачило жителей США

Главное: На западе США сняли странное свечение. Не исключено, что это были «следы» SpaceX.

Детали: Жители на северо-западе США увидели в небе непонятное свечение. Его начали активно обсуждать в социальных сетях.

Так, данное явление наблюдалось в Сиэтле и Портленде в минувший четверг.

Многие предположили, что это могли быть астероиды.

При этом появилась и другая версия: свечение могло быть «следом» от падающих обломков второй ступени ракеты Falcon 9 SpaceX Илона Маска, которые не сгорели при сходе с орбиты.

В тему: Опубликовано видео с астероида Бенну.