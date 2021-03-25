Появилось видео момента смерти женщины-военнослужащей в Черноморском

Главное: Опубликовано видео смерти женщины-военнослужащей в Черноморском. Трагедия попала на камеру наблюдения.
Детали: Камеры наблюдения в Черноморском (Одесская область) зафиксировали момент смерти женщины-военнослужащей. Уже опубликовано страшное видео.
Напомним, что в воскресенье, 21 марта, она получила прививку от коронавируса перед отправкой в зону проведения ООС. Однако уже во вторник, 23 числа, скончалась на улице.
На кадрах видно, что она разговаривает с людьми, после чего резко падает на асфальт.
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В тему: Названа причина смерти женщины на Одесщине, которая умерла после прививки от коронавируса.