Появилось видео момента смерти женщины-военнослужащей в Черноморском

Главное: Опубликовано видео смерти женщины-военнослужащей в Черноморском. Трагедия попала на камеру наблюдения.

Детали: Камеры наблюдения в Черноморском (Одесская область) зафиксировали момент смерти женщины-военнослужащей. Уже опубликовано страшное видео.

Напомним, что в воскресенье, 21 марта, она получила прививку от коронавируса перед отправкой в зону проведения ООС. Однако уже во вторник, 23 числа, скончалась на улице.

На кадрах видно, что она разговаривает с людьми, после чего резко падает на асфальт.

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В тему: Названа причина смерти женщины на Одесщине, которая умерла после прививки от коронавируса.