Олимпиада в Токио официально «стартовала»

Главное: Эстафета олимпийского огня стартовала в Японии. Появилось красочное видео церемонии.

Детали: В японской префектуре Фукусима стартовала эстафета олимпийского огня. Напомним, Игры пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио.

Первым факелоносцем стала местная футболистка Адзуса Ивасимидзу, которая пронесла огонь в компании партнеров по женской сборной Японии, ставшей чемпионом мира в 2011-м году.

Всего данная эстафета будет продолжаться 121 день.

Стоит добавить, что из-за COVID-19 Олимпиада пройдет без зрителей.

В тему: Олимпийские игры в Токио таки состоятся. Стали известны условия.