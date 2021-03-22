Появилось видео, как рыбак эпично спас ребенка с льдины в Киеве

Главное: В Киеве рыбак спас ребенка, который оказался на льдине. Опубликовано видео.

Детали: Киевский рыбак Ричард Горда спас одиннадцатилетнего мальчика, который уплыл на льдине по Десенке. Сам он опубликовал видео того, что произошло.

ЧП случилось в минувшие выходные.

Мужчина так прокомментировал произошедшее: «Подвига никакого нет, просто оказались там в нужный момент. Второй попытки могло не быть. Лед под малым трещал».

Он добавил: «Ребенок сухой, здоровый и получит урок на всю жизнь. Следите за своими чадами и запрещайте подходить к воде».

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