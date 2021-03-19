Появилось видео с места смертельного взрыва в Химках

Главное: В Химках в жилом доме произошел взрыв. Есть погибшие.

Детали: В пятницу, 19 марта, в подмосковных Химках (Россия) прогремел взрыв в девятиэтажном доме. Стали известны подробности инцидента.

По официальным данным, на восьмом этаже случился взрыв газовоздушной смеси, в результате чего обрушились перекрытия. После этого вспыхнул пожар.

Известно, что погибли не менее трех человек: это двое детей и мужчина. Как минимум четыре человека пострадали.

При этом отмечается, что под завалами могут находиться люди.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Видео с места ЧП:

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