Появилось видео с места смертельного взрыва в Химках

Главное: В Химках в жилом доме произошел взрыв. Есть погибшие.
Детали: В пятницу, 19 марта, в подмосковных Химках (Россия) прогремел взрыв в девятиэтажном доме. Стали известны подробности инцидента.
По официальным данным, на восьмом этаже случился взрыв газовоздушной смеси, в результате чего обрушились перекрытия. После этого вспыхнул пожар.
Известно, что погибли не менее трех человек: это двое детей и мужчина. Как минимум четыре человека пострадали.
При этом отмечается, что под завалами могут находиться люди.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Видео с места ЧП:
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