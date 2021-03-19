Американцы провели успешные испытания ракеты для колонизации Луны и Марса

Главное: NASA провело успешные испытания двигателей ракеты проекта «Артемида», которая должна доставить людей на Луну и впоследствии на Марс.
Детали: Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США успешно завершило крупное испытание ракеты, которая должна доставить людей на Луну в рамках миссии «Артемида». Как сообщает Reuters, во время испытания специалисты NASA смоделировали запуск двигателей основной ступени ракеты Space Launch System закрепленной на вышке космического центра имени Джона Стенниса в штате Миссисипи.
Четыре двигателя работали в течение восьми минут испытаний и заполнили все вокруг облаками белого дыма. После того, как они отключились, сотрудники NASA аплодировали в прямом эфире.
Видео испытаний опубликовано на официальной странице управления в Twitter:
В тему: В середине октября 2020 года США, Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания подписали соглашение «Артемида», определяющее общие принципы исследования космоса и превращения Луны в площадку для исследования Марса.
Среди этих принципов, в частности:
— мирный характер исследований: все действия, проводимые в рамках программы «Артемида», должны иметь сугубо мирные цели;
— космические ресурсы: извлечение и использование космических ресурсов является ключом к безопасному и устойчивому исследованию, и стороны, подписавшие Соглашение «Артемида», подтверждают, что такая деятельность должна проводиться в соответствии с Договором о космосе;
— прозрачность: стороны, подписавшие Соглашение, будут вести свою деятельность прозрачно, чтобы избежать путаницы и конфликтов и др.
13 ноября к соглашению «Артемида» присоединилась Украина.