Американцы провели успешные испытания ракеты для колонизации Луны и Марса

Главное: NASA провело успешные испытания двигателей ракеты проекта «Артемида», которая должна доставить людей на Луну и впоследствии на Марс.

Детали: Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США успешно завершило крупное испытание ракеты, которая должна доставить людей на Луну в рамках миссии «Артемида». Как сообщает Reuters, во время испытания специалисты NASA смоделировали запуск двигателей основной ступени ракеты Space Launch System закрепленной на вышке космического центра имени Джона Стенниса в штате Миссисипи.

Четыре двигателя работали в течение восьми минут испытаний и заполнили все вокруг облаками белого дыма. После того, как они отключились, сотрудники NASA аплодировали в прямом эфире.

Видео испытаний опубликовано на официальной странице управления в Twitter:

???? Today, the @NASA_SLS core stage that will power our @NASAArtemis I mission to the Moon successfully completed its Green Run hot fire test. If data looks good, its next stop is @NASAKennedy to be assembled with the other rocket elements. Here’s a recap: https://t.co/QpYSIQq4ox pic.twitter.com/aLmEkS9pbA — NASA (@NASA) March 18, 2021 LIVE NOW: Now that the Green Run hot fire test is complete, our leadership will discuss how the core stage of @NASA_SLS performed and what’s next for the #Artemis I mission to the Moon: https://t.co/GSLhK7TuTg https://t.co/GSLhK7TuTg — NASA (@NASA) March 18, 2021

В тему: В середине октября 2020 года США, Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания подписали соглашение «Артемида», определяющее общие принципы исследования космоса и превращения Луны в площадку для исследования Марса.

Среди этих принципов, в частности:

— мирный характер исследований: все действия, проводимые в рамках программы «Артемида», должны иметь сугубо мирные цели;

— космические ресурсы: извлечение и использование космических ресурсов является ключом к безопасному и устойчивому исследованию, и стороны, подписавшие Соглашение «Артемида», подтверждают, что такая деятельность должна проводиться в соответствии с Договором о космосе;

— прозрачность: стороны, подписавшие Соглашение, будут вести свою деятельность прозрачно, чтобы избежать путаницы и конфликтов и др.

13 ноября к соглашению «Артемида» присоединилась Украина.