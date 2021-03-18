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Видео-Новости > Появилось видео, как Россию заносит желтым снегом

Появилось видео, как Россию заносит желтым снегом

Агата Кловская
18.03.21 20:35
289
Появилось видео, как Россию заносит желтым снегом

Главный: Желтый снег пошел на востоке России. Опубликовано видео.

Детали: На востоке России пошел желтый снег. Известно, что его фиксировали в Саратовской и Ульяновской областях страны.

Специалисты говорят, что причина этого лежит в бушующей по соседству в Китае песчаной буре.

Людей уверяют, что такие странные осадки им ничем не угрожают.

Местные чиновники говорят: «Результаты анализа показали, что pH проб снега нехарактерного цвета находится в пределе от 7,0 до 7,3, то есть является нейтральным. При фильтровании проб снега обнаружены частицы твердого характера – песчаные примеси. Снег желтого цвета относится к явлению природного характера и не представляет угрозы для экологии и населения».

Добавим, что песчаные бури произошли в некоторых регионах на севере Китая – их площадь составила почти полмиллиона квадратных километров.

В тему: Появилось видео песчаной бури в Китае.

Тэги: снег, Китай, Россия, мир, буря

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