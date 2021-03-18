Стало известно, как будет выглядеть «гибкий» iPhone

Главное: Стало известно, каким будет складывающийся iPhone. Его показали в LetsGoDigital.

Детали: В LetsGoDigital показали обещанный поклонникам складывающийся iPhone. Уже опубликовано видео грядущей новинки, основанное на данных инсайдеров.

Информируется следующее: «Смартфон с гибким экраном будет выполнен в форм-факторе раскладушке».

Отмечается, что компания Samsung будет поставщиком для Apple гибких OLED-матриц.

Сообщается, что внешне новинка похожа на iPhone 12.

Кроме этого появится дополнительный экран, на котором будет отображаться различная сервисная информация.

Однако, как подчеркивается, смартфон, который назовут Fold, не появится ранее 2022 года.

Ранее сообщалось, что уже в марте Apple готовит громкую презентацию.

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