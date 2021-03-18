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Видео-Новости > В Одессе женщина попыталась выбраться из квартиры по веревке, связанной из простыней. Итог предсказуем

В Одессе женщина попыталась выбраться из квартиры по веревке, связанной из простыней. Итог предсказуем

Александр Панько
18.03.21 11:34
1030
В Одессе женщина попыталась выбраться из квартиры по веревке, связанной из простыней. Итог предсказуем

Главное: Женщина выпала из окна одного из домов в Одессе, пытаясь выбраться из квартиры по веревке, сплетенной из простыней.

Детали: В Одессе на проспекте Шевченко женщина выпала из окна, пытаясь спуститься на веревке из постельного белья. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные СМИ, «скорая помощь» увезла ее в городскую больницу № 11.

На место прибыла полиция. Сейчас следователи выясняют, почему женщина пыталась таким образом покинуть квартиру.

Видео с места инцидента публикует канал Vgorode Odessa в YouTube (18+).

В тему: 5 марта 2021 года английский уличный художник Бэнкси показал, как работает на примере создания граффити на стене тюрьмы в Рединге. Там он нарисовал заключенного, который спускается со стены по сплетенной из простыней веревке, к концу которой привязана пишущая машинка.

Тэги: Одесса, СМИ, скорая помощь, криминал, окно, курьезы, новости Украины

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