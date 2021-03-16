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Видео-Новости > «Конец эпохи бедности»: в родном городе Зеленского пенсионеры устроили битву за просрочку на помойке

«Конец эпохи бедности»: в родном городе Зеленского пенсионеры устроили битву за просрочку на помойке

Александр Панько
16.03.21 10:03
239
«Конец эпохи бедности»: в родном городе Зеленского пенсионеры устроили битву за просрочку на помойке

Главное: Пенсионеры устроили давку у мусорных баков одного из супермаркетов Кривого Рога, пытаясь достать выброшенный просроченный товар.

Детали: Один из магазинов в Кривом Роге выбросил в мусорные баки просроченные товары. Как сообщается на странице сообщества "Кривой Рог онлайн" в Facebook, увидевшие это пожилые люди устроили столпотворение в попытках забрать просрочку.

В подтверждение опубликовано соответствующее видео.

В тему: В мае 2018 года стало известно, какие товары наиболее часто появляются на полках украинских магазинов просроченными, и какие изменения грядут в этом вопросе в ближайшем будущем.

Тэги: общество, пенсионер, супермаркет, Кривой Рог, товар, срок годности

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