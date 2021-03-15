Комаровский посетовал на «ребят с фаерами, которые кричат, дерутся, бьют друг другу морду»

Главное: Известный врач Евгений Комаровский назвал основные условия для успешного преодоления постковидного синдрома. По его словам, это свежий воздух и позитивная информация, которая на сегодняшний день в Украине отсутствует.

Детали: Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский назвал главные способы пережить постковидный синдром. В интервью, опубликованном на официальном канале доктора в YouTube, он напомнил, что таблеток для восстановления организма после перенесенного коронавируса не существует, поэтому этот процесс может занять месяцы или даже годы.

Однако, по его словам, есть способы ускорить восстановление. «Восстановление — это дозированные физические нагрузки, это свежий воздух. Но самое главное — отсутствие нагнетания. Отсутствия вот этого „все пропало, все пропало“», — рассказал Комаровский, посетовав на то, что телевидение вместо позитивных сюжетов показывают ролики с «ребятами с фаерами, которые кричат, дерутся, бьют друг другу морду».

В тему: Ранее Комаровский выразил убеждение, что людям, переболевшим COVID-19 также следует вакцинироваться, так как уровень антител после прививки гораздо выше.