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Видео-Новости > На США обрушились весенние снегопады

На США обрушились весенние снегопады

Агата Кловская
15.03.21 12:15
738
На США обрушились весенние снегопады

Главное: Снегопады обрушились на США. Появилось видео стихии.

Детали: На США неожиданно обрушились снегопады. Опубликовано видео стихии.

Известно, что весенняя непогода пришла в штаты Миссури, Канзас, Небраска, Колорадо, Вайоминг и Южная Дакота.

Отметим, что снег метет в центральной части страны с прошлых выходных.

Местами выпало под метр осадков.

Непогода заблокировала многие дороги. Частично были отменены авиационные рейсы.

Ожидается, что непогода не утихнет в ближайшие несколько дней.

В тему: Появилось видео песчаной бури в Китае.

Тэги: США, мир, снегопад, стихия

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