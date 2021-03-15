На США обрушились весенние снегопады

Главное: Снегопады обрушились на США. Появилось видео стихии.
Детали: На США неожиданно обрушились снегопады. Опубликовано видео стихии.
Известно, что весенняя непогода пришла в штаты Миссури, Канзас, Небраска, Колорадо, Вайоминг и Южная Дакота.
Отметим, что снег метет в центральной части страны с прошлых выходных.
Местами выпало под метр осадков.
Непогода заблокировала многие дороги. Частично были отменены авиационные рейсы.
Ожидается, что непогода не утихнет в ближайшие несколько дней.
В тему: Появилось видео песчаной бури в Китае.