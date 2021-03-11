В столичном Гидропарке на территории отеля возник мощный пожар

Главное: В Киеве на Броварском проспекте в Гидропарке возник пожар. Загорелось 2-этажное деревянное здание с распространением огня на рядом расположенные здания.

Детали: В районе киевского Гидропарка вспыхнул пожар в здании отеля, огнем охвачена кровля дома. О пострадавших в происшествии на данный момент неизвестно, сообщает «Страна».

Пожар возник на территории отеля «Фрегат», расположенного возле лодочного причала — об этом свидетельствуют данные сервиса Google Карты.

Судя по кадрам с места происшествия, горит один из домов.

Журналисты попытались связаться с администрацией отеля по номеру, указанному на сайте «Фрегата», но на звонки пока никто не отвечает.

Пресс-офицер главного управления ГСЧС Киева Александр Макушенко заявил, что на месте ЧП работают около 30 спасателей.

«В 13:56 к нам поступило сообщение о пожаре на Гидропарке. Адрес: Броварской проспект. Горит два деревянных здания на территории яхт-клуба, информация насчет принадлежности и названия объекта пока выясняется. Есть вероятность распространения еще на соседние здания, но спасатели делают все, чтобы этого не произошло. Сейчас продолжается локализация загорания. На месте работает около 30 спасателей. Надеемся, что в ближайшее время будет информация о локализации пожара. Пока информации насчет пострадавших нет, и будем надеяться, что пострадавших не будет», — сообщил Макушенко.

Также он добавил, что причина пожара пока неизвестна.

«После ликвидации будут уточнять эти данные», — сказал Макушенко.

В тему: В ночь на 28 октября 2019 года на территории столичного Гидропарка сгорело кафе «Колыба». Огонь вспыхнул в одной из беседок заведения, после чего распространился на другие строения.