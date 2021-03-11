В Ровно около школы произошла жестокая драка подростков

Главное: В Ровно около школы № 12 подрались подростки. В ход шли не только кулаки, но и ноги.

Детали: В Ровно подростки под стенами школы устроили жестокую драку. Инцидент произошел возле школы № 12 на улице Киевской, сообщает «Типове Рівне» в Facebook.

Как отмечается, разнимал подростков случайный прохожий. Дети дрались не только кулаками, но и ногами.

На видео видно, как к двум парням, которые дрались, подходит третий, подпрыгивает и изо всех сил бьет ногой одного из них. Вслед за ним и четвертый участник конфликта начинает бить ногой школьника.

После публикации ролика в интернете на ситуацию обратили внимание сотрудники полиции.

«По результатам мониторинга сети Интернет было обнаружено видео драки, и по данному факту сведения внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях», — сообщила начальник отдела коммуникации областного управления Нацполиции Мария Юстицкая.

Что стало причиной конфликта, и потребовалась ли медицинская помощь его участникам — неизвестно. Участников драки устанавливают.

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