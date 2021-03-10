Грета Тунберг выбрала себе новую жертву

Главное: Грета Тунберг обрушилась с критикой на Джо Байдена. Ей не понравилась политика США по климату.

Детали: Известная эко-активистка Грета Тунберг нашла новую цель для своих атак. На этот раз шведка обрушилась с критикой на президента США Джо Байдена, которого она поддерживала на прошлых выборах, ругая Дональда Трампа.

Девушка дала интервью телеканалу MSNBC.

Она заявила: «Вам следует обратиться к науке и к тому, соответствует ли его политика Парижскому соглашению. И тогда вы можете ясно видеть, что нет, этого недостаточно в соответствии с наукой».

Также Грета Тунберг добавила: «Они сами сказали, что это угроза существованию, и им лучше относиться к ней соответственно, что они не делают. Они просто рассматривают климатический кризис, как если бы это была одна из политических тем».

Стоит уточнить, что Джо Байден ранее подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату, из которого те вышли во времена Дональда Трампа.

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