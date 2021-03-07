Под Одессой патрульный автомобиль спровоцировал смертельное ДТП

Главное: На Одесской трассе произошла смертельная авария с участием автомобиля патрульной полиции. Как оказалось, виновниками аварии стали именно копы.

Детали: В пятницу, 5 марта, на трассе Киев-Одесса произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Как отметили в ведомстве, в результате столкновения автомобиля Hyundai, который двигался в направлении Одессы, и служебного автомобиля патрульной полиции Toyota Prius погиб пассажир Hyundai. Водитель и еще двое пассажиров этого автомобиля травмированы.

Авария произошла вблизи коммунального предприятия «Дачное».

Тем временем, появилось видео с места ДТП. На нем отчетливо видно, что патрульный автомобиль совершил запрещенный маневр, который и привел к трагедии (спецсигналы были включены уже после аварии).

В тему: В середине февраля минувшего года в Броварах Киевской области произошло страшное ДТП. Там пьяный сотрудник полиции на автомобиле Nissan Almera врезался в пешеходов.