Администратором очередной «группы смерти» оказалась несовершеннолетняя девушка

Главное: Днепропетровская полиция заблокировала деятельность так называемой «группы смерти» в социальной сети и предупредила попытку суицида несовершеннолетней жительницы Кривого Рога, которая была ее администратором.

Детали: В Днепропетровской области полиция блокировала деятельность так называемой «группы смерти». Как сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, в Телеграм-канале, который, по предварительной информации, создала 15-летняя жительница Кривого Рога, на момент его создания 21 февраля находилось более 500 участников.

Когда администратор начал давать задачи участникам наносить себе телесные повреждения, в чате осталось 13 человек. Они присылали фото ранений, после чего получали следующие инструкции. Таких задач могло быть больше пяти в день.

3 марта следователи совместно с прокуратурой провели санкционированный судом обыск по месту жительства девочки, которая давала задачи в канале и была его администратором, изъяли у нее мобильные телефоны, планшет и ноутбук.

По предварительной информации полицейских, 4 марта девочка планировала покончить жизнь самоубийством.

Открыто уголовное производство по статье о доведении до самоубийства. Полицейские проверяют все сведения, которые давала девочка, устанавливают личность куратора и других организаторов группы.

В тему: В последнее время в Украине снова заговорили о так называемых группах смерти после череды подростковых смертей.

На днях в Ровно спасли подростка, которому в «группах смерти» дали опасное задание.