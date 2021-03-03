Японец решил облететь вокруг Луны и собирает для этого команду

Главное: Японский миллиардер Юсаку Маэдзава хочет облететь Луну. Он уже подбирает себе компанию.

Детали: 45-летний японский миллиардер Юсаку Маэдзава заявил, что хочет облететь Луну. Бизнесмен, разбогатевший благодаря компании одежды ZOZOTOWN, сообщил о своих планах.

Ролик он выложил на YouTube.

Японец поведал, что ищет восемь добровольцев, которые составят ему компанию на борту Starship SpaceX Илона Маска.

Сам полет запланирован на 2023 год.

Юсаку Маэдзава обещает, что оплатит все расходы из своего кармана.

Он добавил, что последний срок подачи заявки – 14 марта.

Ожидается, что всего на борту будут находиться 10-12 членов экипажа.

Миллиардер говорит, что добровольцы должны объяснить, какое влияние этот полет окажет на их деятельность, а также рассказать, как он сможет послужить на пользу человечеству в целом и как участник сможет быть полезным для других участников миссии.

Юсаку Маэдзава сказал: «До Луны три дня полета, обернуться вокруг ее обратной стороны и вернуться обратно – еще три дня. Билеты куплены. Корабль полностью в нашем распоряжении. Это должно быть отличное путешествие!».

Кроме этого он поведал: «Если вы считаете себя творческой личностью, то вот два ключевых условия: во-первых, вы считаете, что каким-либо образом можете помочь другим людям и обществу в целом, во-вторых, вы должны чувствовать себя способным разделять чаяния людей, которые полетят вместе с вами».

Добавим, что состояние японцы оценивают в три миллиарда долларов.

Ранее мы писали, что японский миллиардер, который может стать первым туристом, отправившимся к Луне, не захотел лететь один.

В тему: мы писали, что ученые из Великобритании смоделировали процесс появления Луны.