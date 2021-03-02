Опубликовано видео гигантского айсберга в Антарктиде

Главное: Гигантский айсберг откололся в Антарктиде. Появилось его видео.

Детали: В Антарктиде откололся огромный айсберг. Ученые говорят, что его площадь составляет около 1 270 квадратных километров.

Объект получил имя А74.

Эксперты сообщают, что в конце прошлого года появилась трещина Северный рифт – по ней пошел раскол.

Известно, что данный айсберг откололся от шельфового ледника Бранта.

Информируется, что сейчас объект стремительно дрейфует в сторону.

Видео:

В тему: мы писали, что украинские ученые в Антарктиде зафиксировали крайне необычное явление.