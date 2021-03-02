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Видео-Новости > В Бердичеве полицейский по пьяной лавочке избил свою коллегу и попал на видео

В Бердичеве полицейский по пьяной лавочке избил свою коллегу и попал на видео

Александр Панько
02.03.21 09:42
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В Бердичеве полицейский по пьяной лавочке избил свою коллегу и попал на видео

Главное: На Житомирщине в ходе пьяной ссоры следователь горотдела полиции избил женщину-инспектора из Бердичевского райотдела. Инцидент попал на видео.

Детали: Двое сотрудников правоохранительных органов устроили драку в Бердичеве. Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Аллу Ващенко, инцидент произошел ночью 1 марта.

По ее словам, начальником ГУНП назначена служебная проверка. Степень тяжести нанесенных телесных повреждений установит судебно-медицинская экспертиза.

При этом чиновница не смогла указать, какие должности занимают указанные полицейские. «Они полицейские, их должностей я не знаю», — заявила Ващенко.

Как сообщает Житомир.інфо со ссылкой на очевидцев, конфликт произошел в кафе «Чарка» между 23-летним следователем Житомирского горотдела полиции и 37-летней инспектором по админпрактике Бердичевского райотдела полиции на фоне совместного распития алкогольных напитков.

Издание также публикует видео инцидента (очень много ненормативной лексики, 18+)

В тему: 2 сентября 2019 года на Днепровском спуске в Киеве в одном из ресторанов произошла драка между народными депутатами 8 и 9 созывов Русланом Богданом и Сергеем Алексеевым.

Тэги: драка, алкоголь, Житомирская область, ссора, криминал, Бердичев, Национальная полиция Украины, новости Украины

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