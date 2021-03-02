В Бердичеве полицейский по пьяной лавочке избил свою коллегу и попал на видео

Главное: На Житомирщине в ходе пьяной ссоры следователь горотдела полиции избил женщину-инспектора из Бердичевского райотдела. Инцидент попал на видео.

Детали: Двое сотрудников правоохранительных органов устроили драку в Бердичеве. Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Аллу Ващенко, инцидент произошел ночью 1 марта.

По ее словам, начальником ГУНП назначена служебная проверка. Степень тяжести нанесенных телесных повреждений установит судебно-медицинская экспертиза.

При этом чиновница не смогла указать, какие должности занимают указанные полицейские. «Они полицейские, их должностей я не знаю», — заявила Ващенко.

Как сообщает Житомир.інфо со ссылкой на очевидцев, конфликт произошел в кафе «Чарка» между 23-летним следователем Житомирского горотдела полиции и 37-летней инспектором по админпрактике Бердичевского райотдела полиции на фоне совместного распития алкогольных напитков.

Издание также публикует видео инцидента (очень много ненормативной лексики, 18+)

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