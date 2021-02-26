Добкин и Береза устроили матерную перепалку в прямом эфире

Главное: Бывшие депутаты Михаил Добкин и Борислав Береза в прямом эфире одного из ток-шоу устроили перепалку. При этом они не стеснялись использовать нецензурные слова.

Детали: Украинские политики, бывшие народные депутаты Михаил Добкин и Борислав Береза устроили матерную перепалку в прямом эфире. Инцидент произошел во время ток-шоу в эфире телеканала «Украина 24».

Перепалка началась после слов Березы о том, что сексизм в отношении женщин в эфирах недопустим.

«Добкин, мы можем с вами друг друга на дух не переваривать, но вам бы ведь не понравилось, если бы вашу дочь кто-то назвал „корабельной сосной поддутой too much“. Это некорректно. Было бы грубо и грязно», — сказал Береза.

В ответ Добкин демонстративно переспросил ведущую: «Шо оно хотело сказать?». «Ну, оно тупое, поэтому не понимает. Извините», — отреагировал Береза.

«Слышь, ты, долб*еб, ты с кем разговариваешь?», — спросил Добкин. «М*дило! Еб*ло завали!», — выкрикнул Береза.

В тему: В апреле 2019 года в эфире телеканала «112 Украина» во время ток-шоу «Пульс» вспыхнул скандал. Тогда сильно поругались бывший чиновник Евгений Червоненко и народный депутат от БПП Алексей Гончаренко.