Появилось видео странного взрыва в России

Главное: В Нижнем Новгороде прогремел взрыв. Опубликовано видео его момента.

Детали: В российском Нижнем Новгороде прогремел взрыв. Уже появилось видео его момента, снятое с камер наблюдения.

Известно, что инцидент произошел утром пятницы, 26 февраля.

Взрыв прогремел в цокольном этаже девятиэтажного дома, где находился суши-бар.

По предварительным данным тут взорвался газ, хотя спасатели утверждают, что дом не был газифицирован. В социальных сетях из-за этого уже поползли слухи о теракте.

На кадрах видно, что взрыв был очень сильным.

Известно, что пострадали не менее двух человек, а десятки людей пришлось эвакуировать.

В тему: в России решили заранее вычислять будущих преступников среди школьников.