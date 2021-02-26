В Черкассах учительницу обвиняют в «травле» детей

Главное: В одной из школ города Черкассы разгорелся конфликт между родителями и учительницей. Педагога обвиняют в том, что она якобы не первый год «травит» их детей.

Детали: В черкасской школе № 27 разгорелся конфликт между родителями учеников и педагогом. Об этом говорится в сюжете телеканала «Антенна».

Как отмечается, взрослые настаивают, что учительница младших классов «травит» своих учеников и делает это не первый год. Детей обзывают, родителей шантажируют. Все дошло до того, что дети отказываются ходить в школу, а родители начали жаловаться руководству школы.

Одна из мам рассказала, что нехорошее заподозрила еще когда сын был во втором классе. Теперь он учится в четвертом, и ее терпение лопнуло — сын отказывается ходить в школу.

«Первый случай был, когда его обвинили, что он украл у девочки ручку. Разобравшись в ситуации, выяснилось, что он ничего не крал, все посмеялись. Но учительница поставила его перед классом и обвинила его в краже», — делится женщина.

Когда ребенка перестали отдавать на платную группу продленного дня, от учительницы посыпались угрозы и шантаж в сторону родителей, а ребенку она начала занижать оценки.

Позже родители объединились в чат-группу и выяснилось, что каждый из них недоволен учительницей. Родители написали коллективное письмо директору. И в тот день, когда письмо отнесли, женщину пригласили в отдельную комнату. Ее начали запугивать, угрожать отчислить ребенка из школы.

«Во втором классе учительница поставила моего ребенка перед всем классом и сказала, чтобы дети говорили, кому и что плохого сделала моя дочь. После этого заставила публично извиниться», — рассказывает еще одна мама школьницы.

Женщина добавляет, что подобные методы педагог практикует по сей день.

Кроме того, родители добавляют, что учительница подстрекала их к тому, чтобы они оплачивали дополнительные занятия. Если родители отказывались, отношение к ученикам и родителям сразу менялось.

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