Что-то пошло не так... В Украине зафиксированы первые «неблагоприятные события» после вакцинации

Главное: За два дня иммунизации насчитали семь случаев «неблагоприятных событий» от вакцинации. Какие именно — не говорят.

Детали: Минздрав Украины сообщил о 7 неблагоприятных событиях по иммунизации в Украине. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, одно сообщение поступило из Черниговской области и шесть — из Черкасской области.

«По состоянию на 25 февраля, поступили первые сообщения о неблагоприятных событиях по иммунизации. Они несерьезные», — сообщил Ляшко.

Ляшко не сказал, какие именно «неблагоприятные события» наблюдаются, но уточнил, что такие сообщения поступают по электронной системе в государственный экспертный центр, все они анализируются.

Отметим, что за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса 1179 человек.

В тему: 22 февраля 2021 года Индия поставила в Украину первую партию вакцин от коронавируса CoviShield в количестве 500 тыс. доз.

24 февраля началась вакцинация.

Данные о вакцинации людей от коронавируса в Украине будут вносить в единую электронную систему. Это даст возможность в будущем распечатать для пациентов паспорт вакцинации.