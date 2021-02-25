Врачи назвали новые симптомы мутировавшего коронавируса, который распространяется на Закарпатье

Главное: Закарпатские медики говорят о мутации вируса, который имеет нехарактерные для этого заболевания симптомы. Это, в частности, рвота, диарея и глухота.

Детали: В Закарпатской области медики, которые лечат инфицированных коронавирусом людей, заявили о том, что течение болезни изменилось. Об этом во время брифинга сообщил директор Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный.

Врачи называют новые симптомы, которые ранее не наблюдались у пациентов, больных COVID-19.

«Медики, которые работают с больными COVID-19, говорят о мутации вируса, в частности, называют нехарактерные симптомы — это рвота, диарея и глухота. Если раньше, еще полгода назад, речь шла о потере обоняния и вкуса, то сейчас COVID-19 проявляется по-другому. Если раньше у единиц фиксировались такие проявления, как рвота, диарея — сейчас это стало происходить чаще. Также медики говорят о нарушении слуха, такую тугоухость. То есть, симптомы другие, не классические, как мы видели полгода назад», — сказал Анатолий Пшеничный.

Кроме этого, по словам медиков, мутировавший вирус адаптируется к лечению, отметил он.

«Вирус сейчас стал не столь чувствительным к тем методам лечения, которые были еще полгода назад. Также медики отмечают другую быстротечность процесса болезни, вызванной мутировавшим коронавирусом», — сказал Пшеничный.

В тему: Наканнуе, 24 февраля, началась вакцинация украинцев от коронавируса индийским препаратом.