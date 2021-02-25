Стало известно, кто получил первую вакцину от COVID-19 в Киеве

Главное: В Киеве началась вакцинация от COVID-19. Сделан первый укол.

Детали: В Киеве началась вакцинация от коронавируса. Первый укол AstraZeneca получил заведующий Александровской больницы Алексей Куценко.

Тут открылся мобильный пункт вакцинации.

Уточняется, что медик уже переболел COVID-19 – случилось это в ноябре.

После вакцинации тот заявил, что чувствует себя хорошо.

Накануне сообщалось, что Киев получил 42,6 тысячи доз вакцины против коронавируса из партии, которую накануне привезли из Индии.

Ранее, как оказалось, киевские медики не горят желанием вакцинироваться от COVID-19

В тему: мы писали, что стало известно, кому в Украине вкололи первую вакцину от COVID-19.