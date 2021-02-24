В Киеве кипятком залило подземный переход

Главное: На Шулявке в Киеве произошла авария на теплотрассе. В результате аварии горячая вода затопила подземный переход.

Детали: В Киеве на проспекте Победы произошла авария на теплотрассе, горячая вода затопила подземный пешеходный переход. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«24 февраля около 2-х ночи обнаружено повреждение теплосети на проспекте Победы, 39. Часть теплоносителя через дренажную систему попала в пешеходный переход», — говорится в сообщении.

Аварийная бригада локализовала аварию и откачивает воду. Авария не привела к прекращению отопления в окружающих домах.

В тему: В январе минувшего года горячая вода затопила торгово-развлекательный центр Ocean Plaza возле станции метро «Лыбедская» в Киеве.