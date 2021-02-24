Опубликовано видео большого пожара в Киеве

Главное: В Киеве случился пожар. Появилось видео с места ЧП.

Детали: Поздно вечером вторника, 23 февраля, в Киеве на улице Северо-Сырецкой,1 (Подольский район) произошел крупный пожар. Подробности сообщает ГСЧС столицы.

Отмечается, что тут горел одноэтажный склад по хранению деревянной тары, поддонов и бумажных материалов.

Площадь огненного ЧП составила 525 квадратных метров. Тушение пламени заняло примерно полтора часа.

По предварительным данным никто не пострадал.

Всего с пожаром сражались 35 спасателей и восемь единиц спецтехники.

Видео:

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